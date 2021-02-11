В России могут появиться посёлки на воде 

Так называемые хаусботы — дома на воде — могут стать в России обычным явлением. Сейчас у таких построек нет ни официального статуса, ни правил содержания. Однако председатель правительства Михаил Мишустин поручил профильным министерствам подумать, как изменить ситуацию.

Думать будут в Минприроды Минстрое , Росприроднадзоре, МЧС Росреестре . Время на размышления — до июня. Потом предстоит озвучить предложения, пишет «Парламентская газета».

Впервые хаусботы появились в США начале XX века, затем мода на них распространилась по Европе, где появились целые плавучие посёлки. Такое жильё конструируют специально, водружая вместо фундамента на понтон — плавучую платформу. Зачастую хаусботы не имеют двигателя и просто пришвартованы к берегу, где подключены к электросети и водопроводу. Впрочем, некоторые оснащены лодочным мотором и автономной системой энергоснабжения, благодаря чему способны менять дислокацию.

Причины появления плавучих домов разные — дорогая земля, недостаточное количество участков в густонаселённой местности или просто стремление к романтике. Так или иначе, а хаусботы в ряде стран давно перестали быть экзотикой.

Например, в Санкт-Петербурге перед чемпионатом мира по футболу 2018 года хотели возвести несколько плавучих отелей на реках в историческом центре. Но, как говорится, не срослось. Столичные власти в том же 2018 году тоже сообщали, что плавучие дома могут появиться в акватории Пестовского, Клязьминского и Химкинского водохранилищ.

Сейчас переговоры о строительстве плавучих посёлков идут с руководством Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ярославской, Ивановской, Псковской, Тульской областей, а также Краснодарского края. Производство плавучих домов в России уже началось.

Проблема в том, что сейчас с правовой точки зрения хаусбот — маломерное несамоходное судно, порядок регистрации соответствующий. Но, по сути, это полноценное жильё, чем-то схожее с домом на колёсах, но превосходящее его в комфорте. Сейчас жильцы плавучих домов сами занимаются жизнеобеспечением объекта: покупают газ в баллонах, устанавливают бак для канализации, проводят электричество. В будущем же, когда появятся плавучие посёлки, следить за пирсом, порядком, безопасностью, обеспечивать дома электричеством, убирать мусор смогут управляющие компании.

Для определения статуса домов предстоит решить немало вопросов — как утилизировать отходы жизнедеятельности, можно ли перемещать такие дома или они должны быть навечно пришвартованы, должен ли быть «порт прописки» у хаусботов и как быть с доступом к воде для всех остальных людей.

Идеальным местом для плавучего дома могут стать небольшие закрытые водоёмы — озёра или пруды, где нет волны, а угнать хаусбот практически невозможно. По факту же плавучий дом можно пришвартовать в любом месте, где не запрещена стоянка судов и нет помех судоходству.

Ранее в Лондоне, как сообщал NEWS.ru, на продажу был выставлен самый узкий в городе дом.