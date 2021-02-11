Глава минздрава Чечни объяснил отмену масочного режима 

"У нас многократно снизилось число вновь выявляемых заражений коронавирусом. В медицинские учреждения поступает мало пациентов, и в настоящее время там находятся порядка 130 — 140 больных. Это минимальное количество с мая, до этого число не опускалось ниже 200», — приводит слова министра ИА «Грозный-Информ».