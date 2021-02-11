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Умер «король порно» Ларри Флинт 

Lenta.ru и ещё 3 27 минут назад
Умер «король порно» Ларри Флинт
Фото: Reuters
Умер основатель порножурнала Hustler Ларри Флинт. Об этом телеканалу NBC News сообщила его дочь Тереза.
«Король порно» ушел из жизни в среду, 10 февраля, в больнице Лос-Анджелесе. Ему было 78 лет. Причина смерти не называется.
Империя Флинта началась в 1960-х годах. Он купил бар в штате Огайо, где работала его мать, и расширил его до сети клубов для взрослых, которые он назвал Hustler. Позднее он решил издавать одноименный журнал, при этом поначалу он задумывал его как рекламу клубов, но успех издания оказался таким, что стал конкурентом Playboy. Всеобщую известность Флинт приобрел после публикации сделанных папарацци фотографий обнаженной бывшей первой леди Жаклин Онассис
В 1978 году на Флинта было совершено покушение. Джозеф Пол Франклин выстрелил в него у здания суда, где тот проходил ответчиком по делу о распространении непристойных материалов. Флинт остался инвалидом и с тех пор передвигался в инвалидной коляске. Накануне казни Франклина Флинт призвал власти США не приводить смертный приговор в исполнение, заявив, что «правительство, запрещающее своим гражданам убивать друг друга, не должно заниматься этим само».
В 1996 году вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта». Картина была дважды номинирована на «Оскар»: за лучшую мужскую роль и лучшую режиссуру.
В 2017 году порномагнат предложил 10 миллионов долларов за любую информацию, которая могла привести к импичменту президенту США Дональду Трампу. До этого он обещал награду в миллион долларов за информацию, доказывающую наличие у Трампа сексуальных связей с кем-либо из членов Конгресса или государственными чиновниками.
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Комментарии
Общество , Ларри Флинт , Дональд Трамп , телеканал NBC , Лос-Анджелес , США
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