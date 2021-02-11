Иммунолог дал советы избежавшим заражения COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что количество людей, которые переболели COVID-19 или получили вакцину, постоянно увеличивается, постепенно идет формирование коллективного иммунитета. Но тем, кто еще не болел коронавирусом и не планирует по каким-то причинам вакцинироваться, не стоит считать, что это может защитить их от инфекции. Врач пояснил, что на отдельного человека коллективный иммунитет не действует.

— Если у человека иммунитета нет, и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией. Ждать, пока выработается коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий — сохранять или отменять ограничения, — рассказал иммунолог.

Медик добавил, что уровень заболеваемости по-прежнему высок, каналы передачи коронавируса не исчезли, поэтому если человек до сих пор не заболел, то ему необходимо и дальше сохранять меры безопасности. При этом, по мнению специалиста, какие-либо особые ограничения для тех, кто не переболел и не сделал вакцину, вряд ли появятся.