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Москва

Иммунолог дал советы россиянам, не переболевшим коронавирусом 

Вечерняя Москва и ещё 4 48 минут назад
Иммунолог дал советы избежавшим заражения COVID-19
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что количество людей, которые переболели COVID-19 или получили вакцину, постоянно увеличивается, постепенно идет формирование коллективного иммунитета. Но тем, кто еще не болел коронавирусом и не планирует по каким-то причинам вакцинироваться, не стоит считать, что это может защитить их от инфекции. Врач пояснил, что на отдельного человека коллективный иммунитет не действует.

— Если у человека иммунитета нет, и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией. Ждать, пока выработается коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий — сохранять или отменять ограничения, — рассказал иммунолог.

Медик добавил, что уровень заболеваемости по-прежнему высок, каналы передачи коронавируса не исчезли, поэтому если человек до сих пор не заболел, то ему необходимо и дальше сохранять меры безопасности. При этом, по мнению специалиста, какие-либо особые ограничения для тех, кто не переболел и не сделал вакцину, вряд ли появятся.
Болибок отметил, что могут быть решения на уровне регулирования. Например, будут принимать на работу в определенные учреждения только при наличии прививки от коронавируса, передает РИА Новости.
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Общество , Владимир Болибок , РИА Новости
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