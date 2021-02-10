Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Крыму запланировали строительство многоэтажки на братской могиле ВОВ 

Павел Тиунов 28 минут назад
В Крыму решили построить многоэтажку на могиле советских солдат
Фото: РИА Новости
В Алупке на территории Пионерского парка застройщик запланировал возведение многоэтажного жилого дома, сообщает «Подъём». По словам местных жителей, городские власти не могут повлиять на ситуацию.
Путем неизвестных пока манипуляций Пионерский парк оказался разделен на участки, которые были приватизированы, пишут журналисты. Это при том, что территория парка официально находится в зеленой зоне. Местные жители пишут обращения в городскую администрацию, правоохранительные структуры, но результатов пока не достигли. В парке появляется тяжелая техника, защитники сквера вынуждены буквально ложиться под колеса бульдозеров. Люди взывают к совести предпринимателей, напоминая, что на территории парка располагаются братские могилы советских воинов и памятник расстрелянным немцами детям.
Мэр Ялты Янина Павленко в соцсетях подтвердила, что участок в десять соток застройщик уже начал обносить забором. Всего во владении бизнесменов оказалось 80 соток.
Эксперты отмечают, что строительство в зеленой зоне может вызвать оползни и обвалы. Городские власти намерены через суд добиться для парка статуса природоохранной зоны. Тем временем застройщик уже начал вырубку деревьев.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Комментарии 14
Общество , Янина Павленко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
00:15
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
00:51
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
Происшествия
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
00:12
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
Происшествия
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
00:11
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
Экология
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
00:34
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
Войска
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
00:09
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
Пожары Происшествия
Голая Блёданс взорвала Instagram жарким танцем
00:09
Голая Блёданс взорвала Instagram жарким танцем
Шоу-бизнес
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
01:14
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
Происшествия
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
00:15
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
Происшествия
Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его
00:17
Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение