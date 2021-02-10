В Крыму решили построить многоэтажку на могиле советских солдат

Алупке на территории Пионерского парка застройщик запланировал возведение многоэтажного жилого дома, сообщает «Подъём». По словам местных жителей, городские власти не могут повлиять на ситуацию.

Путем неизвестных пока манипуляций Пионерский парк оказался разделен на участки, которые были приватизированы, пишут журналисты. Это при том, что территория парка официально находится в зеленой зоне. Местные жители пишут обращения в городскую администрацию, правоохранительные структуры, но результатов пока не достигли. В парке появляется тяжелая техника, защитники сквера вынуждены буквально ложиться под колеса бульдозеров. Люди взывают к совести предпринимателей, напоминая, что на территории парка располагаются братские могилы советских воинов и памятник расстрелянным немцами детям.

Мэр Ялты Янина Павленко в соцсетях подтвердила, что участок в десять соток застройщик уже начал обносить забором. Всего во владении бизнесменов оказалось 80 соток.

Эксперты отмечают, что строительство в зеленой зоне может вызвать оползни и обвалы. Городские власти намерены через суд добиться для парка статуса природоохранной зоны. Тем временем застройщик уже начал вырубку деревьев.