Скабеева поиздевалась над Гордоном 

Телеведущая «России-1» Ольга Скабеева заявила, что украинский журналист Дмитрий Гордон — постоянный зритель ее программ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Скабеева опубликовала отрывок выступления Гордона на канале «Украина 24», где он объяснил, зачем смотрит российские программы.
«Смотрю, не потому, что люблю русский мир, а потому что профессионально с ним борюсь и мне интересно, что они говорят нового. И у меня мозги крепкие, меня трудно сбить с толку», — подчеркнул он.
Скабеева пожелала коллеге удачи в борьбе.
«Наш постоянный зритель Дима Гордон объяснил, зачем он смотрит российское ТВ, — если на Украине его запретили. Чтобы лучше бороться с российской агрессией Пожелаем Диме удачи!» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
Как писал «Рамблер», ранее Гордона раскритиковали за неспособность ответить на вопрос, почему Киев не пытается забрать Крым у России.
«Раз Крым ваш, то заберите его, вы же сильная страна», — сказал Гордону один из зрителей во время прямого эфира.
После этого журналист надолго задумался.
«Сволочи вы, сволочи», — в конце концов ответил он.