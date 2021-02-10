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Москва

Скабеева поиздевалась над Гордоном 

Мария Иванова 53 минуты назад
Скабеева поиздевалась над Гордоном
Фото: ТАСС
Телеведущая «России-1» Ольга Скабеева заявила, что украинский журналист Дмитрий Гордон — постоянный зритель ее программ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Скабеева опубликовала отрывок выступления Гордона на канале «Украина 24», где он объяснил, зачем смотрит российские программы.

«Смотрю, не потому, что люблю русский мир, а потому что профессионально с ним борюсь и мне интересно, что они говорят нового. И у меня мозги крепкие, меня трудно сбить с толку», — подчеркнул он.

Скабеева пожелала коллеге удачи в борьбе.

«Наш постоянный зритель Дима Гордон объяснил, зачем он смотрит российское ТВ, — если на Украине его запретили. Чтобы лучше бороться с российской агрессией Пожелаем Диме удачи!» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как писал «Рамблер», ранее Гордона раскритиковали за неспособность ответить на вопрос, почему Киев не пытается забрать Крым у России.

«Раз Крым ваш, то заберите его, вы же сильная страна», — сказал Гордону один из зрителей во время прямого эфира.

После этого журналист надолго задумался.

«Сволочи вы, сволочи», — в конце концов ответил он.

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Комментарии
Общество , Ольга Скабеева , Дмитрий Гордон
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