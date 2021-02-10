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Богомолов заявил об «этическом рейхе» в Европе 

Павел Тиунов 34 минуты назад
Богомолов заявил об «этическом рейхе» в Европе
Фото: РИА Новости
Режиссер Константин Богомолов заявил, что в Европе сложилась нетрадиционная тоталитарная система, которая стремится контролировать эмоции человека. По его словам, улыбка, присущая западному человеку, это «улыбка вырождения».
Богомолов представил манифест «Похищение Европы 2.0», который был опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы». В своих размышлениях режиссер пришел к выводу, что «Запад (борясь с харассментом, абьюзом, расизмом) решил ликвидировать сложного человека». В результате современный западный человек прошел принудительную «кастрацию и лоботомию», как герой фильма «Заводной апельсин» Алекс ДеЛардж.
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«Отсюда эта застывшая на лице западного человека фальшивая улыбка доброжелательности и всеприятия», — отметил Богомолов.

Европа на фоне произошедших событий превратилась в «Новый этический рейх», добавил режиссер. Если в традиционной тоталитарной системе государство преследует людей за инакомыслие, то в новой системе координат выстраивается контроль за человеческими эмоциями, пояснил он. По его словам, полиция и силовики «очеловечились», а роль «штурмовиков» приняли на себя представители прогрессивного общества. Таким образом люди сублимируют свою тягу к насилию, констатировал режиссер.

«Современная Россия безусловно далека от той Европы, к которой стремилась. Но она, очевидно, не хочет и в новый европейский паноптикум», — резюмировал Богомолов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Константин Богомолов прокомментировал слухи о том, что певица Полина Гагарина может встречаться с женатым мужчиной. Он назвал поступок артистки «некрасивым» и «неправильным».
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Комментарии
Общество , Константин Богомолов , Полина Гагарина , ЕС , Эхо Москвы
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