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Ученые спрогнозировали новую волну коронавируса летом 

Артём Кульша 52 минуты назад
Ученые спрогнозировали новую волну коронавируса летом
Фото: РИА Новости
Новая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться летом. Об этом сообщает medRxiv.
Ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и Университета Гренобль-Альпы смоделировали сценарии развития пандемии коронавирусной инфекции в 2021 году.
Согласно им, летом более заразные варианты коронавируса SARS-CoV-2 станут доминирующими. К началу лета новая волна пандемии наберет силу, но число зараженных и показатели смертности будут ниже, чем в ходе предшествовавших волн, если меры безопасности будут введены вовремя.
Согласно модели ученых, во всех сценариях развития ситуации быстрая вакцинация и раннее введение режима самоизоляции станут главными факторами существенного снижения смертности от COVID-19.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», заместительница директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что если граждане продолжат соблюдать все меры профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, то 60-70% населения России приобретут иммунитет к данной болезни. После этого может быть отменено обязательное ношение масок.
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Общество , Роспотребнадзор
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