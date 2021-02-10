Ученые спрогнозировали новую волну коронавируса летом 

Новая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться летом. Об этом сообщает medRxiv.

Ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и Университета Гренобль-Альпы смоделировали сценарии развития пандемии коронавирусной инфекции в 2021 году.

Согласно им, летом более заразные варианты коронавируса SARS-CoV-2 станут доминирующими. К началу лета новая волна пандемии наберет силу, но число зараженных и показатели смертности будут ниже, чем в ходе предшествовавших волн, если меры безопасности будут введены вовремя.

Согласно модели ученых, во всех сценариях развития ситуации быстрая вакцинация и раннее введение режима самоизоляции станут главными факторами существенного снижения смертности от COVID-19.