Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Богомолов в своем манифесте осудил Запад, назвав его «Новым этическим рейхом» 

BFM.RU 35 минут назад
Богомолов назвал Запад «новым этическим рейхом»
Фото: РИА Новости
Любое несогласие вызывает настоящее линчевание, пишет режиссер в своем философском манифесте «Похищение Европы 2.0»
Константин Богомолов опубликовал в «Новой газете» манифест режиссера под названием «Похищение Европы 2.0». Художественный руководитель театра на Малой Бронной заметил на своей странице в Facebook, что сказанное им в статье вызовет и ненависть, и любовь.
Евросоюз обвинили в убийстве миллионов из-за русофобии
Богомолов пишет, что у России есть уникальный исторический шанс построить «Европу здорового человека», если будет принимать человека таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и слабостями. Вот выдержки из манифеста:

«В XX веке атомная энергия, которой является человек, вышла из-под контроля. Человеческим Чернобылем стал нацизм. Шок и испуг Европы оказались слишком велики. Освободившись от нацизма, Запад решил застраховаться от «атомной аварии», ликвидировав сложного человека. […]

Сегодня на Западе условно прогрессивное общество приняло на себя роль новых штурмовиков, с помощью которых то же государство сверхэффективно борется с инакомыслием. […] «Нацики» сменились столь же агрессивным и так же жаждущим тотального переформатирования мира микстом квир-активистов, фем-фанатиков и экопсихопатов. […] Ограничение свободы эмоции отдельного человека — это революционная концепция Нового этического рейха. […]

Сегодня на Западе исследуется под микроскопом не форма носа и национальная принадлежность, но этическое прошлое каждого успешного индивида: нет ли там, в глубине десятилетий, какого-нибудь хоть небольшого, но харассмента, абьюза или просто высказывания, не соответствующего новой системе ценностей. И если есть — падай на колени и кайся. […]

Идеальным инструментом этой новой репрессивной машины стали социальные сети. […] В свете последних событий в США очевидно, что они не просто самоорганизующаяся сетевая толпа — они поддержаны властью, новым Министерством Правды в лице хозяев интернет-гигантов. […]

Современная Россия безусловно далека от той Европы, к которой стремилась. Но она, очевидно, не хочет и в новый европейский паноптикум. Наши прогрессисты и западники настаивают: Россия была и есть страна вертухаев и рабов. Это во многом так. Но правда и то, что долгие годы жизни в условиях несвободы, въевшиеся в генетическую память лагерный страх, стукачество, а также молчание и насилие как способы выживания и способы защиты народа от власти и власти от народа — все это требует не революций, а терпения и терапии. […]

Мне отвратительны дух насилия и атмосфера страха. Но это не означает, что я приму превращение страны вертухаев и рабов в страну, где стучат не от страха, а от сердца, травят не от дремучести, а от просвещенности, где разноцветные (включая белый) Швондеры от BLM входят в дома и требуют профессуру присесть на колено, поделиться жилплощадью и сдать деньги на помощь оголодавшим Флойдам. […]

Русские разночинцы говорят нам: Россия в хвосте прогресса. Нет. Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти. Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу старую добрую Европу. Европу, о которой мы мечтали. Европу здорового человека».

На странице «Новой газеты» в Facebook манифест Богомолова встретили преимущественно критически. «Может, он никогда не был на Западе? — пишут комментаторы. — Вот так происходит снятие масок, и не только с себя». Другие называют текст «заявкой на право-либеральную идеологию перед стартом политического сезона». Кто-то вспомнил концепцию суверенной демократии, придуманной в 2000-х заместителем руководителя кремлевской администрации Владиславом Сурковым. Кстати, бывший помощник президента осенью появился в спектакле Богомолова «Бесы», но на сцену в нем не выходит: в постановке Сурков на видео произносит текст Достоевского.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
BFM.RU: последние новости
Умер эпидемиолог, критиковавший власти за локдаун Умер эпидемиолог, критиковавший власти за локдаун Писатели и блогеры захотели вернуть на Лубянку памятник Дзержинскому Писатели и блогеры захотели вернуть на Лубянку памятник Дзержинскому Анонсированную Путиным «Лайт-вакцину» зарегистрируют в марте Анонсированную Путиным «Лайт-вакцину» зарегистрируют в марте
Комментарии 17
Общество , Владислав Сурков , Константин Богомолов , Администрация Президента РФ , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Ураган сдул людей в российском городе и попал на видео
01:04
Ураган сдул людей в российском городе и попал на видео
Происшествия
Пенсионер под Петербургом убил и расчленил женщину
00:33
Пенсионер под Петербургом убил и расчленил женщину
Происшествия Криминал
В библиотеке колледжа студентам выдавали книги за деньги
02:36
В библиотеке колледжа студентам выдавали книги за деньги
Происшествия
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
01:14
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
Происшествия
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
00:15
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
Происшествия
Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его
00:17
Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его
Происшествия
Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире
00:10
Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире
Общество В мире
Адвокат предстал на суде в виде грустного кота
01:07
Адвокат предстал на суде в виде грустного кота
В мире Общество
Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой
00:17
Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой
Происшествия
Видео учебных стрельб арктических мотострелков
00:20
Видео учебных стрельб арктических мотострелков
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение