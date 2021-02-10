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Москва

Когда это все закончится: России предрекли дефицит иномарок 

Елена Прошина 41 минуту назад
Основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль заявил, что повышение утилизационного сбора в России приведет к росту цен на иномарки и дефициту таких машин. Об этом пишут «Известия».
Как сообщал «Рамблер», власти планируют повысить ставки утилизационного сбора на легковые автомобили и грузовики в России на 25 процентов. Базовую ставку на легковушки предложили поднять с 20 до 25 тысяч рублей, на тяжелые грузовики и прицепы — со 150 до 187,5 тысячи рублей.
В правительстве заявили, что благодаря этому будут продлены программы льготного автокредитования, льготного лизинга и скидки на газомоторную технику.
По мнению Мигаля, из-за повышения сбора в первую очередь подорожают (примерно на 70 тысяч рублей) иномарки, которые ввозят в Россию из-за рубежа. Цены на авто отечественного производства тоже вырастут, так как такие машины зависят от импортных комплектующих.
Мигаль предположил, что в таких условиях автоконцерны не захотят приводить на российский рынок новые модели и, возможно, даже сократят модельные ряды.
Глава ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин рассказал, что машины дорожают с лета 2020 года из-за дефицита, вызванного приостановкой производств в пандемию, обвала рубля и инфляции.

«Поэтому повышение цен из-за утилизационного сбора «растворится» среди этих шагов и не будет ярко выраженным», — считает он.

Большинство опрошенных «Известиями» экспертов назвали основной причиной роста цен курс рубля. Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что в 2021 году машины в среднем подорожают на пять-семь процентов.

«Потому что еще не отыграно до конца падение рубля и в этом году ожидается его дальнейшее ослабление», — подчеркнул он.

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Общество , Видео , Сергей Целиков , Денис Петрунин , газета "Известия"
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