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Москва

Экс-замглавы Минфина предложил перенести столицу из Москвы 

Артём Кульша 39 минут назад
Экс-замглавы Минфина предложил перенести столицу из Москвы
Фото: РИА Новости
Перенос столицы России из Москвы имеет под собой логические основания с точки зрения создания стимулов быстрого роста экономики. Об этом экономист Сергей Алексашенко заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Алексашенко, как сообщал «Рамблер», — бывший заместитель министра финансов России и экс-первый заместитель председателя правления Центрального банка России. Вчера он рассказал, что быстрый рост экономики — единственный способ преодолеть многие экономические проблемы, в том числе бедность и падение уровня жизни населения.
Одним из возможных способов реализовать это в России эксперт назвал появление точек роста за пределами Москвы — создание там новых предприятий и рост заработных плат в результате этого, чтобы те, кто в настоящее время ездит в Москву на заработки, понимали, что могут найти работу в родной области, в районе, в городе.
Алексашенко отметил, что вывести московские сервисные предприятия за пределы города невозможно, потому что сервис — основная экономика Москвы. В данной связи логические основания под собой имеет строительство новой столицы.

«Но нужно понимать, что этот проект на 10 лет и достаточно дорогой», — предупредил он.

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Общество , Сергей Алексашенко , Минфин , Центральный банк России , Эхо Москвы
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