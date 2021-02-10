Экс-замглавы Минфина предложил перенести столицу из Москвы 

Алексашенко, как сообщал «Рамблер», — бывший заместитель министра финансов России и экс-первый заместитель председателя правления Центрального банка России . Вчера он рассказал, что быстрый рост экономики — единственный способ преодолеть многие экономические проблемы, в том числе бедность и падение уровня жизни населения.

Одним из возможных способов реализовать это в России эксперт назвал появление точек роста за пределами Москвы — создание там новых предприятий и рост заработных плат в результате этого, чтобы те, кто в настоящее время ездит в Москву на заработки, понимали, что могут найти работу в родной области, в районе, в городе.

Алексашенко отметил, что вывести московские сервисные предприятия за пределы города невозможно, потому что сервис — основная экономика Москвы. В данной связи логические основания под собой имеет строительство новой столицы.