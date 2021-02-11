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Россияне рассказали о планах на 23 февраля и 8 марта 

Национальная Служба Новостей и ещё 5 1 час назад
Россияне рассказали о планах на 23 февраля и 8 марта
Фото: РИА Новости
Россияне рассказали, как собираются провести длинные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества 23 февраля и Международному женскому дню, который отмечается 8 марта. Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, что отправиться в путешествие планирует 45% респондентов.
При этом респонденты отметили, что для поездки им требуется чуть больше времени. Однако 75% еще не решили, будут ли брать дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых.
Также сообщается, что 54% из тех, кто намерен путешествовать на праздники, склоняются к спонтанной поездке.
Между тем, ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выступил с предложением разработать в России Федеральную программу «Образовательный туризм». Письмо с соответствующей инициативой он направил руководителю Ростуризма Зарине Догузовой, передает RT.
По его словам, программа призвана популяризовать Россию за рубежом и привлечь в страну иностранных учащихся.
Кудж отметил, что молодежный туризм является одном из наиболее быстро развивающихся и сaмым пeрспективным, oдин из егo видoв — образoвательный. По его словам, молодежь путешествуют с целью изучения иностранного языка, обучения за рубежом, новых знакомств, в рамках волонтерских программ. При этом в российском законодательстве до сих пор нет понятия «образовательный туризм».
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Общество , Ростуризм
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