Ученые объяснили долгожительство богачей

Редактора журнала Американской медицинской ассоциации JAMA Pediatrics Дмитрий Кристакис подсчитал: длительный период закрытия школ в США отразился на общей продолжительности жизни будущего поколения гораздо хуже, чем если бы дети продолжили учебу в пандемию. Он объяснил это известной зависимостью между уровнем образования и долголетием: люди, имеющие диплом университета, живут примерно на десять лет больше балбесов с аттестатом об окончании неполной средней.

Статью и многочисленные исследования о связи образования и продолжительности жизни предваряла другая работа Американской медицинской ассоциации. В ней весьма обстоятельно доказывалось, что состоятельные люди живут дольше бедных в среднем на 10 процентов.

В совокупности получается, что умные и богатые живут дольше бедных и глупых. Интеллект и связанная с ним интересная высокооплачиваемая работа, конечно, помогают человеку вести здоровый образ жизни, но… Во всем этом главное не перепутать причины со следствием, как это намеренно сделали социолог Линда Готтфредсон из Университета штата Делавэр и психолог Иэн Дири из Эдинбургского университета. Дамы опубликовали несколько возмутительных работ, доказывающих, что богатые живут дольше, поскольку изначально умнее. То есть совершенно сознательно оправдали социальное неравенство генетическим превосходством правящего класса — каждый сверчок знай свой шесток. Мол, вы так плохо живете, потому что тупые. Поэтому сидите тихо и не возмущайтесь, вам просто мозгов не хватает понять, что все, что мы делаем, мы делаем для вашего же блага.

Но бедные не учатся в колледже не из-за своей природной глупости, а потому что у них нет денег на учебу. Вот и все. Достаточно вспомнить, как дети рабочих и колхозников двигали науку в Советском Союзе.

Долголетие богачей объясняется вполне очевидными причинами: качественные медицинские услуги, полезное питание, необременительные занятия спортом плюс регулярный отдых. Толстосумы могут накапливать и хранить здоровье по очень простой причине — им не надо гоняться за каждой копейкой. Они не изнашивают свой организм постоянным физическим трудом в тяжелых условиях. Кстати, по той же причине дольше всего живут люди творческих профессий: ученые, режиссеры, дирижеры, художники, писатели и политики.

Подозрительно долго

— Богатые живут подозрительно долго. Они вообще редко умирают, — заметил публицист Герман Садулаев . — Возможно, медицина уже достигла такого уровня, при котором случайная, внезапная смерть от сердечного приступа практически исключается. Но доступен он очень немногим. Возможно, не только из-за дороговизны, но и из-за того, что какие-то методики намеренно применяются только в узком кругу.

И правда, Джон Рокфеллер умер в девяносто семь, а Дэвид Рокфеллер — в сто два года, с седьмым по счету трансплантированным сердцем в груди. Королеве Елизавете II уже 94 и за последние тридцать лет ее внешность практически не меняется. За президентское кресло в США боролись два глубоких пенсионера. Семьдесят и восемьдесят лет считается для мировой элиты нормальным активным возрастом. Где же тогда реальный предел?

Сегодня в человеческом организме можно заменять почти все, кроме мозга, который изнашивается примерно к девяносто пяти годам. Пересаживать себе чужой бессмысленно, ведь это будете уже не вы.

Решение, похоже, нашли в цифровизации. За разговорами для бедных о подключении к Интернету социально значимых объектов — школ, фельдшерских пунктов и госорганов — миллиардные инвестиции сейчас вкладываются в разработку нейрокомпьютерного интерфейса — системы объединения мозга и компьютера. В России этот проект называется «Нейронет» и курирует его Национальная технологическая инициатива, в «дорожной карте» которой открыто указаны задачи — продление жизни и персонализированная медицина. То есть «вечные» цифровые мозги для тех избранных, кто заслужил бессмертие своим умом и богатством по праву рождения.

Трава сил дала

При предполагаемой дате рождения в 1677 году возраст китайского собирателя трав и аптекаря Ли Цинъюня на момент смерти 6 мая 1933 году составлял 256 лет. Современные врачи не верят в такое чудо и считают рекорд мистификацией. Однако китайцы уверяют, что у них всегда была развита бюрократия и крючкотворы точно зафиксировали годы жизни, 24 жены и более 200 потомков Ли.

Кстати Биологи раскрыли необычное влияние социального статуса на работу иммунитета обезьяны: чем выше ее положение в иерархии, тем лучше она справляется с вирусами и меньше страдает от воспалений. Цитата

Из доклада Всемирной организации здравоохранения:

«У людей, стоящих на самых нижних ступенях социальной лестницы, риск возникновения серьезных заболеваний и преждевременной смерти в два раза выше, чем у тех, кто находится на вершине этой лестницы…»