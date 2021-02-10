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Москва

Борисов намекнул на безумие Максаковой 

Елена Прошина 1 час назад
Борисов намекнул на безумие Максаковой
Фото: ТАСС
Певица Мария Максакова должна быть подвергнута психолого-психиатрической экспертизе. Об этом заявил ведущий Первого канала Дмитрий Борисов.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», муж Максаковой бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков был застрелен киллером в Киеве. С тех пор его вдова не посещала территорию России. В конце января она вернулась на родину и с тех пор активно принимает участие в ток-шоу.
Вчера вышел очередной эпизод «Пусть говорят» с ее участием. В ходе него певица обвинила свою мать актрису Людмилу Максакову в предвзятом отношении к младшему внуку Ивану — сыну дочери от Вороненкова.
Другие гости передачи стали советовать певице примириться с матерью. Это привело ее в гнев. Максакова стала пытаться перекричать собеседников, а в какой-то момент и вовсе запела.

«Мария, это запрещенный прием. И это еще раз возвращает нас к вопросу о психолого-психиатрической экспертизе», — заявил Борисов.

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Комментарии
Общество , Дмитрий Борисов , Денис Вороненков , Людмила Максакова , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума
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