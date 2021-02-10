Борисов намекнул на безумие Максаковой 

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», муж Максаковой бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков был застрелен киллером в Киеве. С тех пор его вдова не посещала территорию России. В конце января она вернулась на родину и с тех пор активно принимает участие в ток-шоу.

Вчера вышел очередной эпизод «Пусть говорят» с ее участием. В ходе него певица обвинила свою мать актрису Людмилу Максакову в предвзятом отношении к младшему внуку Ивану — сыну дочери от Вороненкова.

Другие гости передачи стали советовать певице примириться с матерью. Это привело ее в гнев. Максакова стала пытаться перекричать собеседников, а в какой-то момент и вовсе запела.