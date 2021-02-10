Суд не вернул семье Баталова утраченную недвижимость 

Защита семьи Баталова не согласилась на расторжение договоров ренты, согласно которому родственники актера лишились дорогостоящей столичной недвижимости, сообщает «Комсомольская правда». Юристы будут настаивать на том, чтобы признать документы незаконными.

Адвокат Баталовых Юлия Антонова отметила, что в конце прошлого года в суд поступило исковое заявление от Натальи Дрожжиной с требованием расторгнуть три договора ренты, по которым ей отошла доля в четырехкомнатной квартире в доме на улице Серафимовича, мастерская в том же доме и квартира в 1-ом Самотечном переулке. Юрист подчеркнула, что в суде опротестовала требования Дрожжиной.

«Если мы их признаем, значит автоматически признаем договоры ренты действительными», — пояснила она.

Антонова подчеркнула, что все три договора ренты были заключены с грубейшими нарушениями, без присутствия нотариуса. По ее словам, защита Баталовых настаивает на том, чтобы признать указанные документы недействительными.