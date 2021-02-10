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Москва

Суд не вернул семье Баталова утраченную недвижимость 

Елена Прошина 1 час назад
Суд не вернул семье Баталова утраченную недвижимость
Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Защита семьи Баталова не согласилась на расторжение договоров ренты, согласно которому родственники актера лишились дорогостоящей столичной недвижимости, сообщает «Комсомольская правда». Юристы будут настаивать на том, чтобы признать документы незаконными.
Адвокат Баталовых Юлия Антонова отметила, что в конце прошлого года в суд поступило исковое заявление от Натальи Дрожжиной с требованием расторгнуть три договора ренты, по которым ей отошла доля в четырехкомнатной квартире в доме на улице Серафимовича, мастерская в том же доме и квартира в 1-ом Самотечном переулке. Юрист подчеркнула, что в суде опротестовала требования Дрожжиной.

«Если мы их признаем, значит автоматически признаем договоры ренты действительными», — пояснила она.

Антонова подчеркнула, что все три договора ренты были заключены с грубейшими нарушениями, без присутствия нотариуса. По ее словам, защита Баталовых настаивает на том, чтобы признать указанные документы недействительными.
Ранее, как сообщал «Рамблер», следователи выяснили, что актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин, являются «профессиональными покровителями» одиноких пожилых людей. После смерти подопечных, по версии правоохранителей, они переписали на себя около 18 квартир. Их деятельность вскрылась после того, как вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария написали на пару заявление в полицию. Родственники известного артиста пояснили, что Дрожжина и Цивин обманным путем получили доверенности на их наследство. В результате семья Баталова лишилась квартиры, мастерской, доли в четырехкомнатных апартаментах и крупной суммы денег.
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Комментарии
Общество , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Юлия Антонова , Комсомольская правда
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