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В Удмуртии отменяют обязательный масочный режим 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Первый российский регион отменил масочный режим
Фото: РИА Новости
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о прекращении обязательного масочного режима в республике с 12 февраля; 10 февраля будут сняты ограничения в режиме работы заведений общественного питания. Об этом сообщает РИА Новости.
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Масочный режим будет носить "рекомендательный характер". В среду 10 февраля будет возобновлен режим работы заведений общепита, кинотеатров, театров, и прочих учреждений для досуга и отдыха. По словам Бречалова, в республике будут разрешено проведение соревнований, зрители смогут на них присутствовать при условии соблюдения 50% от общей заполняемости зала.
Также в Удмуртии вернутся торжественные церемонии бракосочетания: на них можно будет пригласить до 20 гостей. Родители смогут присутствовать на мероприятиях в детских садах, решить вопрос посещения смогут сами родители и сотрудники образовательных учреждений. Также будут возобновлены занятия в детских секциях и кружках,
По словам главы республики, ситуация с коронавирусной инфекцией является "контролируемой" и "стабильной". По данным Бречалова, 982 койки в регионе свободны. Власти региона планируют сохранить для лечения больных COVID-19 более 1000 свободных мест.
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Общество , Александр Бречалов , Удмуртская Республика
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