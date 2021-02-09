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Юрий Лоза посоветовал российским властям вытряхнуть «копилку» 

News.ru 32 минуты назад
Лоза посоветовал властям вытряхнуть «копилку»
Фото: globallookpress.com
Государство на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, должно оказать поддержку не только артистам, которые давно просят об этом, но и всем государственным служащим. Такое мнение высказал музыкант и общественный эксперт Юрий Лоза.
По его словам, «всем, кому тяжело, надо помогать».

У государства должны быть для этого определённые ресурсы, и они есть. У нас есть какие-то фонды, загашники, и сейчас самое время их использовать для помощи тем, кто волею обстоятельств не смог зарабатывать себе на жизнь, — приводит слова Лозы Пятый канал.

Ранее о бедственном положении артистов говорили и другие представители шоу-бизнеса. Одним из главных «жалобщиков» считается музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который неоднократно говорил о катастрофическом положении в отрасли. Ранее он заявлял, что оценивает «потери в десятки миллиардов», ожидая, что через полгода многие его коллеги пополнят ряды безработных.
В то же время артисты новой волны, менее зависимые от выступлений вживую, отмечают, что пандемия не отразилась на их доходах, так как они зарабатывают на стримах в Интернете. В частности, рэпер Алишер Моргенштерн рассказал о своих доходах. Он признался, что за последний год ему удалось заработать более 80 млн рублей. По словам музыканта, он уже стал долларовым миллионером.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти пока не обсуждают меры поддержки артистов и деятелей культуры. При этом он подчеркнул, что съёмки телевизионные и киносъёмки не запрещены при соблюдении всех требований санитарных властей, писал NEWS.ru.
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Общество , Юрий Лоза , Дмитрий Песков , Иосиф Пригожин
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