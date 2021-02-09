Агранович назначен новым худруком Гоголь-центра

Актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович назначен художественным руководителем театра Гоголь-центр. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Департамент культуры Москвы не продлит истекающий 25 февраля контракт с действующим худруком театра режиссером Кириллом Серебренниковым. Сегодня в пресс-службе департамента сообщили, что 26 февраля Агранович вступит в должность, освобождаемую Серебренниковым.

50-летний Агранович известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «О чем говорят мужчины», «Доктор Лиза», «Кислота», «Верность», «Юморист», «ИП Пирогова» и «Слава богу, ты пришел!». Также он срежиссировал и спродюсировал более 100 церемоний и шоу, поставил три фильма и 10 спектаклей, в том числе два в Гоголь-центре («Обыкновенная история» и «Маленькие трагедии»).

Агранович — сын кинооператора Михаила Аграновича, муж актрисы Виктории Толстогановой, двукратный номинант на премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль».