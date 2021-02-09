Умерла кинокритик и журналист Галина Хлебникова

В возрасте 70 лет из жизни ушла литературовед, путешественница, журналист и кинокритик Галина Хлебникова, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов России . Причина смерти пока не известна.

Хлебникова скончалась 5 февраля. По словам коллег, она влилась в киноиндустрию в 70-х годах. В конце 80-х получила профессиональное образование по специальности сценарист. В 90-е годы она начала активно сотрудничать с центральными и региональными изданиями, ведя в них рубрику о кино. Хлебникова анализировала работы Тарковского, Сокурова, Арабова, Кончаловского, Михалкова, Жженова и других.

«Галина Зиадиновна была интеллигентным, скромным человеком, влюбленным в кино и людей кино», — говорится в сообщении.

Критик запомнилась коллегам необычайным вовлечением в процесс кинопроизводства и выдающимися выступлениями на круглых столах и научных конференциях, посвященных проблемам кино.

«Мы будем помнить нашу коллегу, подругу, прекрасного профессионала», — резюмировали в союзе.