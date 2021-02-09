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Москва

Фестиваль зимней рыбалки пройдет в Подмосковье 21 февраля 

ТАСС 45 минут назад
Фестиваль зимней рыбалки пройдет в Подмосковье 21 февраля
Фото: РИА Новости
Фестиваль зимней рыбалки "Мормышка" пройдет в парке "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде 21 февраля. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального министерства благоустройства.

"Двадцать первого февраля 2021 года в городском парке "Скитские пруды" пройдет традиционный фестиваль зимней рыбалки "Мормышка", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

Как сообщили в пресс-службе, в рамках фестиваля каждый желающий сможет поучаствовать в соревнованиях, даже если ранее не увлекался рыбалкой. Для гостей мероприятия выступят артисты, будут подготовлены пять игровых локаций с призами.

"Участники соревнований смогут побороться за победу в десяти номинациях. Оценивать результаты будет председатель жюри — чемпион России по фидерной ловле и член сборной России по фидерной ловле Олег Квициния, а также член жюри и организатор соревнования — эксперт компании Salmo Group, ведущий телепередач и автор статей, посвященных рыбной ловле, Олег Ажар", — пояснили в министерстве.

Фестиваль проводится в парке "Скитские пруды" третий год.
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Общество , Михаил Хайкин , СБОРНАЯ РОССИИ , Московская область
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