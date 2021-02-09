Житель Санкт-Петербурга за год добежал до космодрома Восточный 

"Обдумывая идею забега, я хотел быть увереннее в своих делах и решениях, доказать, что многое возможно, главное — не бояться пробовать. Зимой 2020 года я стартовал в Санкт-Петербурге и чуть больше года бегу по России. На днях добежал до Амурской области, остановился в [городе] Циолковский, рядом с которым построен космодром Восточный", — сказал Егоров.

Спортсмену исполнилось 30 лет, с пятого класса Максим занимался легкой атлетикой, спорт в его жизни был и во время учебы в техникуме. В 2016 году парень решил пробежать полумарафон, дальше — больше: в 2017 году был первый марафон, а затем появилось желание пробежать 10 тыс. км.

"Я много фраз слышал про число 10 тыс. Например, Брюс Ли говорил: "Я не боюсь того, кто знает 10 тыс. ударов, я боюсь того, кто повторяет один удар 10 тыс. раз", или говорят, что если хочешь стать профессионалом, то сделай это 10 тыс. раз. У меня создалось впечатление, что в этой цифре что-то есть, и почему бы не пробежать именно 10 тыс. км", — сказал Егоров.

Спортсмен также решил своим забегом поддержать российских олимпийцев.

Увидеть Россию

Ежедневно бегун преодолевает в среднем до 50 км. Самая короткая дистанция была 6 км, наиболее протяженная — более 100 км. "Шесть километров пробежал в силу усталости: выбежал из одной гостиницы, но почувствовал, что тяжело бежать, добежал до другой гостиницы, заселился в нее и уже когда отдохнул и восстановился, продолжил забег", — сказал Егоров.

Если Максим не успевает до темноты добежать до гостиницы, то ловит попутный автомобиль, доезжает до места ночевки, а, восстановив силы, также на попутках возвращается к месту, где прервал забег. "Где бы я не бежал — везде красиво: в Курганской области — равнины, в Красноярском крае — леса. Конечно, впечатлил Байкал: искупался, почувствовал, что значит "сила в воде", — отметил собеседник агентства.

Бегун сказал, что не испытывает трудностей с адаптацией к часовым поясам. "Я ведь бегу в одном часовом поясе по паре месяцев. Со сном иногда были и есть проблемки, но это, скорее всего, из-за мыслей, а не из-за часовых поясов", — отметил он.

К погодным условиям он тоже адаптируется. "Из холода в тепло бежать, конечно, проще: избавляешься от теплых вещей по мере потепления. А вот из лета в зиму — другая тактика. Когда начинались первые прохладные вечера, я одевался так, чтобы было попрохладнее, чтобы организм уже с относительно теплых минусовых температур начал адаптироваться к холодам", — поделился Егоров.

Не зацикливаться на морозах помогают окружающие. Спортсмены, узнав, что к их региону приближается бегун, поддерживают его совместными пробежками, помогают с проживанием и питанием.

Позади — четыре пары кроссовок

Максим откровенен: у него есть устная договоренность с одной из спортивных компаний, которая снабдила его экипировкой. Бегун попросил только самое необходимое, например — кроссовки. За год пробежки по России он износил четыре пары.

Кроме личных накоплений, бегуна финансово поддержали родители. Егорову повезло с работодателем, который его не уволил, и у мужчины осталась возможность пользоваться услугами банков — брать кредиты, пользоваться кредитками. Люди, которые встречаются на пути спортсмена, тоже неравнодушны — просят номер карты для перечисления средств или дают наличными.

"Во время забега работать не приходилось. Если только просто в ответ за гостеприимство чем-то помочь по дому, но я бы не назвал это работой. Многие говорят, что надо было вести блог, рассказывать и показывать все вокруг, но я пока не научился этому — как-то не умею интересно рассказывать про то, что вижу", — заключил бегун.

Не исключено, что спортсмен еще расскажет о России. В его планах — повторить маршрут в 10 тыс. км, но уже проехав их на автомобиле. "Хочется повидаться и поблагодарить каждого человека, который оказал мне поддержку. К тому же хочется побывать в тех местах и городах, куда не заезжал, потому что не укладывался в график", — заключил Егоров.