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Около 170 новых сервисов появится на госуслугах в этом году 

Вечерняя Москва и ещё 3 56 минут назад
Около 170 новых сервисов появится на госуслугах в этом году
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Около 170 новых сервисов появятся на портале госуслуг в 2021 году в дополнение к уже запущенным сервисам. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время брифинга по старту нового конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» во вторник, 9 февраля.
По его словам, на данный момент портал располагает 400 сервисами, в этом году будут введены дополнительные.

— И, конечно, о них о всех нужно рассказывать людям, получать обратную связь, — отметил Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что специалисты по коммуникациям способны обеспечить короткий эффективный контакт.
Ранее сообщалось, что на сайте госуслуг появилась возможность оформить разрешения Роскомнадзора.
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Общество , Дмитрий Чернышенко , Роскомнадзор
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