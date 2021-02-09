Когда это все закончится: россиян ждет подорожание жилья 

Дефицит рабочих на российских стройках, возникший из-за пандемии и закрытия границ, достиг 40-50 процентов. Как пишут «Известия», оставшиеся в стране строители подняли стоимость своих услуг и жилье начало дорожать.

Член общественного совета при Минстрое Александр Николаев рассказал, что в основном строительством в России занимаются граждане Киргизии Таджикистана , Узбекистана и Белоруссии. В апреле 2020-го стройки остановили, многие мигранты уехали домой. Николаев отметил, что строители-иностранцы работают в России вахтовым методом, по три-девять месяцев.

Оставшимся в стране строителям разрешения на работу продлили до 15 июня 2021 года. Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский рассказал, что часть из них ушли со строек на производства, опасаясь новых пандемийных ограничений.

В «Национальном объединении строителей» рассказали, что почти половина застройщиков в стране ощутили нехватку рук. Дефицит рабочих оценивается в 40-50 процентов. Зарплаты оставшихся строителей выросли в 1,5–2 раза, из-за чего растет и стоимость квадратного метра для покупателей жилья. В январе 2020-го «квадрат» подорожал в среднем на три процента.

В «Уральском объединении строителей» обратились в правительство с просьбой разрешить гражданам СНГ въезд в Россию для работы на стройплощадках.

Как писал «Рамблер», ранее глава Национального объединения строителей РФ (Нострой) Антон Глушков рассказал, что сроки сдачи некоторых объектов на Дальнем Востоке, в Приволжском и Уральском федеральных округах могут сорваться из-за нехватки рабочей силы.

Из-за дефицита рабочих Минстрой предложил упростить въезд мигрантов во время пандемии — при условии, что компании обеспечат их жильем, поставят на миграционный учет, оформят трудовые отношения и будут тестировать на коронавирус. По данным SuperJob, только 36 процентов компаний согласны на такие условия.