Познер оценил идею вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку 

«Надеюсь, что эта инициатива не получит никакого развития», — заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Познер , комментируя инициативу группы российских деятелей культуры вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы

«Мое отношение к этому сугубо отрицательное», — сказал журналист и телеведущий Владимир Познер. «Для меня Дзержинский является образом красного террора, палачом, создателем организации, которая нанесла невероятный ущерб стране. Я имею в виду КГБ, который возник на основе ВЧК», — пояснил собеседник.

«Надеюсь, что эта инициатива не получит никакого развития», — заключил Познер.

Ранее группа российских деятелей культуры и журналистов призвала правительство и мэрию Москвы вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

По словам авторов письма, работа монументалиста Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова успела стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы. Они также полагают, что память о самом Феликсе Дзержинском, как исторической личности, «вполне жива до сих пор».

Возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно . Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре столицы.

В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону. По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%.

Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского.

Железного Феликса изваял выдающийся советский скульптор Евгений Вучетич, а воздвигли его под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее — ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима.