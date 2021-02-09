«Мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента», — говорится в обращении.

Отмечается, что с момента установки в 1958 году памятник стал «безусловной частью исторического и культурного ландшафта» российской столицы, на месте которой «зияет сейчас совершенно неправильная и ничем не заполняемая пустота».

«Беспрерывно идут заявки от топовых писателей и журналистов. Оказалось, это очень многим нужно», — рассказал писатель Игорь Молотов.

Открытие памятника состоялось 20 декабря 1958 года в Москве на Лубянской площади (в 1926—1990 годах — площадь Дзержинского). Вес скульптуры без постамента составил 11 тонн.

Вечером 22 августа 1991 года после провала попытки государственного переворота ГКЧП тысячи людей стали собираться вокруг здания КГБ на Лубянской площади. Идея повалить статую возникла стихийно. Люди взбирались на неё, цепляли канат, тут же появился грузовик, к которому уже начали крепить концы каната. Чтобы избежать возможных разрушений московские власти приняли решение аккуратно снести памятник с помощью строительной техники. Скульптура была снята с постамента и вывезена на пустырь неподалёку от нового здания Третьяковской галереи.

В октябре 1991 года по решению Президиума Моссовета памятник Дзержинскому в числе прочих памятников, снятых с пьедесталов, был помещён в парк искусств «Музеон».