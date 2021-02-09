Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Дзержинского хотят вернуть на Лубянку 

Александр Котлеткин 14 минут назад
Российские писатели, блогеры и журналисты захотели вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Захар Прилепин, Леся Рябцева, Александр Проханов, Игорь Молотов, Дмитрий Пучков и другие известные люди подписали обращение, которое в течение недели обращение будет направлено в правительство и мэрию Москвы. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента», — говорится в обращении.
Отмечается, что с момента установки в 1958 году памятник стал «безусловной частью исторического и культурного ландшафта» российской столицы, на месте которой «зияет сейчас совершенно неправильная и ничем не заполняемая пустота».
«Беспрерывно идут заявки от топовых писателей и журналистов. Оказалось, это очень многим нужно», — рассказал писатель Игорь Молотов.
Открытие памятника состоялось 20 декабря 1958 года в Москве на Лубянской площади (в 1926—1990 годах — площадь Дзержинского). Вес скульптуры без постамента составил 11 тонн.
Вечером 22 августа 1991 года после провала попытки государственного переворота ГКЧП тысячи людей стали собираться вокруг здания КГБ на Лубянской площади. Идея повалить статую возникла стихийно. Люди взбирались на неё, цепляли канат, тут же появился грузовик, к которому уже начали крепить концы каната. Чтобы избежать возможных разрушений московские власти приняли решение аккуратно снести памятник с помощью строительной техники. Скульптура была снята с постамента и вывезена на пустырь неподалёку от нового здания Третьяковской галереи.
В октябре 1991 года по решению Президиума Моссовета памятник Дзержинскому в числе прочих памятников, снятых с пьедесталов, был помещён в парк искусств «Музеон».
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Комментарии 5
Общество , Фото , Александр Проханов , Игорь Молотов , Дмитрий Пучков , Леся Рябцева , Захар Прилепин , Феликс Дзержинский , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России создали оружие «для хипстеров»
02:09
В России создали оружие «для хипстеров»
Армия Оружие
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
00:16
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
Происшествия
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
00:22
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
В мире Политика
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
00:29
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
Происшествия
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
01:28
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
Армия
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
00:57
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
Армия
Появилось видео протестных митингов в Испании
01:35
Появилось видео протестных митингов в Испании
В мире
Видео с Пригожиным и Валерией, перенесшими COVID
01:32
Видео с Пригожиным и Валерией, перенесшими COVID
Шоу-бизнес
Видео с зеками, читающими рэп про «Спутник V»
01:22
Видео с зеками, читающими рэп про «Спутник V»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение