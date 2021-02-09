Режиссер Кирилл Серебренников ушел из «Гоголь-центра»

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников сообщил, что он покидает театр. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он поблагодарил своих коллег, «друзей, учеников и врагов» за «уникальный опыт» и заверил, что «Гоголь-центр» продолжит жить «как театр и как идея».

«Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать. Всем — мир и любовь», — написал режиссер (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как писал «Рамблер», в июне прошлого года Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу «Седьмой студии» (дело о мошенничестве в особо крупном размере, потерпевшим признано Министерство культуры ).

Серебренников возглавлял «Гоголь-центр» с 2012 года — с момента основания театра. В феврале 2021-го контракт с режиссером истек. СМИ писали, что московский департамент культуры решил его не продлевать.