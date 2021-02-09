Пока вы спали: CК начал проверку зарплат ученых после их жалобы Путину 

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«Следственными органами следственного управления СК по Новосибирской области 9 февраля организовано проведение проверки после получения информации из СМИ о проблемах с выплатами в полном объеме заработной платы научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН», — пояснили в ведомстве.

Гаджет-оружие МР-155 Ultima способно обучать стреляющего, может использоваться на охоте и на стрельбище, а его основная задача — привлечь новое поколение. Об это в интервью РБК заявил генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов

«Там действительно есть процессор, куда можно поставить счетчик выстрелов, компас, видеозапись. (…) Как люди его используют, на охоте или на стрельбище, работая где-то по тарелочкам или по мишеням, — это уже их выбор. Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них», — заявил он.

В январе установлен рекорд по выдачам ипотечных кредитов по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Выдача кредитов выросла на 19% в количественном выражении и на 29% в денежном, свидетельствуют предварительные данные «Дом.РФ» и Frank RG, которые приводит РБК.

Согласно статистике, в январе 2021 года было выдано 96 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 265 млрд рублей. При этом в 2020 году в январе было выдано 78 тысяч кредитов на 189 млрд рублей. Рынок жилищного кредитования по-прежнему поддерживает льготная ипотека под 6,5%, а также снижение ставок, отмечают эксперты.

Экономисты предсказали сохранение низкой ключевой ставки

Несмотря на рост инфляции, которая в январе превысила 5% впервые с мая 2019 года, Центробанк на ближайшем заседании 12 февраля возьмет паузу и не будет ни повышать, ни понижать ключевую ставку. Об этом со ссылкой на прогнозы экономистов пишет РБК.

При этом эксперты отмечают, что дальнейшие действия ЦБ России будут «очень сильно» зависеть от того, какой будет динамика инфляции, и прогнозируют постепенное ужесточение политики регулятора.

Около половины застройщиков столкнулись с нехваткой рабочих рук, что ведет к срыву сроков ввода жилья в эксплуатацию. Вопрос дефицита кадров, возникший из-за карантинных мер против распространения коронавируса, наиболее остро встал после новогодних праздников, пишет газета «Известия».

«Уральское объединение строителей» обратилось к вице-премьеру России Марату Хуснуллину и предложило вернуть право гражданам СНГ въезжать в Россию для работы на стройплощадках.