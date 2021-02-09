Лия Ахеджакова заявила о пишущих от ее имени «ботах» в соцсетях

Недавно стало известно, что Лия Ахеджакова подхватила коронавирус. 82-летняя артистка в силу возраста находится в так называемой группе риска, поэтому нет ничего удивительного, что многочисленные поклонники всерьез обеспокоились состоянием здоровья актрисы.

Однако оказалось, что легендарная артистка довольно быстро справилась с недугом. Уже сейчас состояние здоровья Лии Ахеджаковой не вызывает беспокойства. Об этом в интервью "Собеседнику" сообщила сама актриса.

"Сейчас все хорошо. Я так болела, что ничего про этот вирус не знаю. Легко перенесла, слава Богу", — рассказала звезда фильмов "Служебный роман" и "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Однако Лии Ахеджаковой пришлось столкнуться с новым несчастьем. Актриса выяснила, что от ее имени в популярной социальной сети "Твиттер" орудуют некие люди, которые пишут различные экстремистские высказывания. Теперь артистка боится, что ее могут привлечь по статье.

"Твиттер этот проклятый убирать надо убирать, чтобы не привлекли за экстремизм! В четвертый раз уже создают. А я к этому никакого отношения не имею", — уверяет артистка.

82-летняя актриса убеждена, что ей вредят некие "боты, тролли", которые "сидят под Питером и работают".

Напомним, что Лия Ахеджакова была госпитализирована еще в начале года. Ее срочно доставили в одну из столичных клиник, когда ее состояние резко ухудшилось. медики заподозрили у актрисы коронавирусную инфекцию. Кроме того, медики не исключили и обострение хронических заболеваний.