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Новое несчастье обрушилось на Лию Ахеджакову 

Экспресс газета 26 минут назад
Лия Ахеджакова заявила о пишущих от ее имени «ботах» в соцсетях
Фото: РИА Новости
Недавно стало известно, что Лия Ахеджакова подхватила коронавирус. 82-летняя артистка в силу возраста находится в так называемой группе риска, поэтому нет ничего удивительного, что многочисленные поклонники всерьез обеспокоились состоянием здоровья актрисы.
Однако оказалось, что легендарная артистка довольно быстро справилась с недугом. Уже сейчас состояние здоровья Лии Ахеджаковой не вызывает беспокойства. Об этом в интервью "Собеседнику" сообщила сама актриса.

"Сейчас все хорошо. Я так болела, что ничего про этот вирус не знаю. Легко перенесла, слава Богу", — рассказала звезда фильмов "Служебный роман" и "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Однако Лии Ахеджаковой пришлось столкнуться с новым несчастьем. Актриса выяснила, что от ее имени в популярной социальной сети "Твиттер" орудуют некие люди, которые пишут различные экстремистские высказывания. Теперь артистка боится, что ее могут привлечь по статье.
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"Твиттер этот проклятый убирать надо убирать, чтобы не привлекли за экстремизм! В четвертый раз уже создают. А я к этому никакого отношения не имею", — уверяет артистка.

82-летняя актриса убеждена, что ей вредят некие "боты, тролли", которые "сидят под Питером и работают".
Напомним, что Лия Ахеджакова была госпитализирована еще в начале года. Ее срочно доставили в одну из столичных клиник, когда ее состояние резко ухудшилось. медики заподозрили у актрисы коронавирусную инфекцию. Кроме того, медики не исключили и обострение хронических заболеваний.
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Общество , Лия Ахеджакова
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