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Москва

СМИ: появились подробности состояния Алисы Фрейндлих 

Елена Прошина 32 минуты назад
СМИ: появились подробности состояния Алисы Фрейндлих
Фото: ТАСС
Алису Фрейндлих через неделю могут выписать из больницы, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Недавно народную артистку СССР перевели в обычную палату.
86-летнюю Алису Фрейндлих госпитализировали в петербургскую клинику 25 декабря. На фоне заражения коронавирусом у актрисы была диагностирована двусторонняя пневмония, которая развилась у неё стремительными темпами: буквально за несколько дней область поражения лёгких выросла с 30% до 90%. Ситуацию осложнял тот факт, что в молодости артистка перенесла туберкулез. Медики не давали никаких гарантий. Больше месяца Фрейндлих находилась в реанимации. В конце января стало известно, что ее перевели в палату интенсивной терапии. На прошлой неделе журналисты сообщили, что актрису отправили в обычную палату, она якобы уже вылечилась от коронавируса, но на некоторое время останется в больнице.
Сегодня источник «Московского комсомольца» в больнице заявил, что через неделю, максимум 10 дней, Фрейндлих выпишут. Артистка отправится домой в случае, если состояние ее здоровья останется удовлетворительным.
В начале февраля, как сообщал «Рамблер», стало известно, что актер Александр Збруев попал в больницу с пневмонией. У 82-летнего артиста поднялась высокая температура.
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Комментарии
Общество , СССР , Алиса Фрейндлих , Александр Збруев , Московский комсомолец
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