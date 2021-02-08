Ефремова доставили в Москву 

Актера Михаила Ефремова доставили из белгородской колонии в московский СИЗО «Водник», передает ТАСС со ссылкой на источник.
«Ефремова привезли в Москву. В настоящее время он находится в СИЗО-5», — сообщил источник.
Михаила Ефремова этапировали из Белгородской области в Москву для участия с следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями защиты актера. Ефремов проходит по делу как свидетель.
В конце прошлой недели в СМИ появилась информация, что Ефремов «исчез» из колонии в Белгородской области, где он отбывал наказание. После разговора с адвокатом он перестал выходить на связь.
Как сообщал «Рамблер», в июне российский актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в котором погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. Ефремов сел пьяным за руль, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, которым управлял Захаров. После громкого судебного процесса артист был приговорен к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и этапирован в ИК-4 в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.