Ефремова доставили в Москву 

«Ефремова привезли в Москву. В настоящее время он находится в СИЗО-5», — сообщил источник.

Михаила Ефремова этапировали из Белгородской области в Москву для участия с следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями защиты актера. Ефремов проходит по делу как свидетель.

В конце прошлой недели в СМИ появилась информация, что Ефремов «исчез» из колонии в Белгородской области, где он отбывал наказание. После разговора с адвокатом он перестал выходить на связь.