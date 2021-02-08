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В Москве открылась выставка о геноциде советского народа 

РИА Новости 42 минуты назад
В Москве открылась выставка о геноциде советского народа
Фото: РИА Новости
Всероссийская выставка архивных документов, в которых описаны факты геноцида мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны, открылась в Следственном комитете РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.
Торжественное открытие выставки состоялось в главном здании ведомства в Москве. В нем приняли участие руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров, сенатор Международной ассоциации прокуроров и историк Александр Звягинцев, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева, дипломат Сергей Руденко.

"Она (выставка — ред.) основана на вновь рассекреченных документах по фактам геноцида со стороны фашистско-немецких захватчиков и их пособников. Следственный комитет принимает очень активное участие, ведёт работу по расследованию уголовных дел по фактам зверств фашистов на территории России", — сказал Петров журналистам на открытии выставки.

Петров также рассказал о работе поискового штаба, организованного в СК РФ, он отметил, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расширен штат сотрудников, входящих в состав штаба — в частности, теперь руководители практически всех следственных органов будут задействованы в работе штаба.

"Убеждён в том, что эта выставка послужит нашему общему делу по воспитанию молодежи по сохранению памяти о тех страшных годах, днях, секундах, которые пережила наша страна", — добавил руководитель управления.

Выставка также открылась в нескольких десятках регионов России.
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Общество , Новости Москвы , Александр Бастрыкин , Сергей Петров , Александр Звягинцев , Елена Цунаева , СКР , Международная ассоциация прокуроров , РИА Новости
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