В Москве открылась выставка о геноциде советского народа 

"Она (выставка — ред.) основана на вновь рассекреченных документах по фактам геноцида со стороны фашистско-немецких захватчиков и их пособников. Следственный комитет принимает очень активное участие, ведёт работу по расследованию уголовных дел по фактам зверств фашистов на территории России", — сказал Петров журналистам на открытии выставки.