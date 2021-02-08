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Москва

«Не судите строго»: Познер назвал сроки открытия границ 

Мария Иванова 1 час назад
Познер спрогнозировал сроки открытия границ
Фото: ТАСС
Журналист Владимир Познер предположил, что к июлю 2021 года Евросоюз и Россия взаимно отменят ограничения на въезд. Об этом сообщает «Познер Online».

«Вы знаете, в данном случае я в какой-то степени гадаю на кофейной гуще, но у меня есть ощущение, что к июлю это [ситуация с пандемией — прим.ред.] будет рассасываться. То есть уже можно будет из России в разные страны», — заявил Познер.

Он подчеркнул, что зависит это не только от России: в Великобритании сейчас «кошмар настоящий», в Германии «тоже не здорово», да и во Франции «не очень хорошо».

«Но мне все-таки кажется, что благодаря вакцинации, массовой вакцинации где-то уже к концу июня этот карантин закончится», — отметил журналист.

Познер попросил не судить его строго, если этого не произойдет.
Как писал «Рамблер», ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин допустил, что к июню российских туристов начнут принимать Испания и Кипр, так как ситуация в стране лучше, чем во многих государствах ЕС.
Эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев говорил, что в ближайшее время туристы могут ждать хороших новостей из Доминиканы и Туниса.
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Комментарии
Общество , Юрий Барзыкин , Владимир Познер , Общественная палата России , ЕС , Российский союз туриндустрии
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