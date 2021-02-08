Познер спрогнозировал сроки открытия границ

«Вы знаете, в данном случае я в какой-то степени гадаю на кофейной гуще, но у меня есть ощущение, что к июлю это [ситуация с пандемией — прим.ред.] будет рассасываться. То есть уже можно будет из России в разные страны», — заявил Познер.

Он подчеркнул, что зависит это не только от России: в Великобритании сейчас «кошмар настоящий», в Германии «тоже не здорово», да и во Франции «не очень хорошо».

«Но мне все-таки кажется, что благодаря вакцинации, массовой вакцинации где-то уже к концу июня этот карантин закончится», — отметил журналист.

Познер попросил не судить его строго, если этого не произойдет.

Как писал «Рамблер», ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин допустил, что к июню российских туристов начнут принимать Испания и Кипр, так как ситуация в стране лучше, чем во многих государствах ЕС.