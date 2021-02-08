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Назван срок отмены масок в России 

Артём Кульша 36 минут назад
Обязательное ношение защитных масок может быть отменено в 2021 году. Об этом заместительница директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила ТАСС.

«Во многом это (отмена обязательного ношения масок. — Прим. ред.) зависит от нас самих», — сообщила она.

По ее словам, если граждане не будут расслабляться сейчас и продолжат соблюдать все меры профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, тогда 60-70% населения приобретут иммунитет к данной болезни. После этого, в 2021-м, может быть отменено обязательное ношение масок.
В январе инфекционист Николай Малышев высказал мнение, что число переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных от нее достигнет отметки в 60-70% населения страны к началу второй половины года или к концу лета.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 106,1 миллиона человек. В России число заболевших превысило 3,98 миллиона человек.
Комментарии
Общество , Видео , Николай Малышев , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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