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Москва

В Роспотребнадзоре назвали условие для снятия масок в общественных местах 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Россиянам обещали жизнь без масок в 2021 году
Фото: ТАСС
В 2021 году граждане России смогут перестать носить маски в общественных местах, если сейчас продолжат соблюдать меры профилактики, заявила замдиректора по клинико-аналитической работы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Самое главное сейчас не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих», — цитирует Пшеничную ТАСС.

Она добавила, что эпидемия остановится, когда иммунитет к заболеванию выработается у 60-70% населения.
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Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом 2021 года достигнет 60%. Представитель Кремля уверен, что это позволит в августе вернуться к жизни «с открытым забралом».
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Общество , Дмитрий Песков , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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