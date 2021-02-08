Россиянам обещали жизнь без масок в 2021 году

В 2021 году граждане России смогут перестать носить маски в общественных местах, если сейчас продолжат соблюдать меры профилактики, заявила замдиректора по клинико-аналитической работы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Самое главное сейчас не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих», — цитирует Пшеничную ТАСС.
Она добавила, что эпидемия остановится, когда иммунитет к заболеванию выработается у 60-70% населения.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом 2021 года достигнет 60%. Представитель Кремля уверен, что это позволит в августе вернуться к жизни «с открытым забралом».