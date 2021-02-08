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Москва

Форум «Московский слет вожатых» пройдет в онлайн-формате 

ТАСС 2 часа назад
Форум «Московский слет вожатых» пройдет в онлайн-формате
Фото: РИА Новости
Всероссийский форум "VII Московский слет вожатых" 27 февраля пройдет в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки в городе. На мероприятии будут объявлены имена победителей конкурса профессионального мастерства "Солнечный парус", сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Мосгортура.

"В прошлый раз участниками форума стали почти тысяча вожатых со всей России. В этом году по понятным причинам мероприятие будет носить закрытый характер, и посетить его смогут только победители конкурсов, которых мы объявим заранее, и команды вожатых, участвующие в фестивале танцев. Остальных мы приглашаем посмотреть онлайн-трансляцию мероприятия, которое пройдет 27 февраля с 12 до 14 часов в социальных сетях Московского клуба вожатых", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Мосгортура Юлии Силенко.

В пресс-службе добавили, что также в этот день завершится конкурс "Музфест", который проходил с лета 2020 года. Для него вожатые записывали песни, снимали и монтировали музыкальные клипы.

"Выбор победителей будет проходить онлайн с 15 по 21 февраля на сайте Мосгортура. Принять участие в голосовании смогут все желающие. Имена победителей "Музфеста" будут названы 24 февраля, а приз за лучший видеоклип будет вручен на VII Московском слете вожатых", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в этом году на форуме не будет традиционной образовательно-лекционной части.
Мосгортур — это крупнейший в России организатор детского отдыха и работодатель для вожатых. Уже шестой год подряд на базе Центральной школы московских вожатых агентство обучает и трудоустраивает около 4 тыс. человек. В 2016-2017 годах вожатые Мосгортура становились лучшими по итогам международного конкурса "Вожатское сердце планеты".
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Общество , Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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