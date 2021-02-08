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Познер назвал сроки возвращения к нормальной жизни 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Познер назвал сроки возвращения к нормальной жизни
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер считает, что к июлю россияне смогут свободно путешествовать по миру. Во время встречи с поклонниками он предположил, что в конце июня карантин во многих странах закончится и мир может вернуться к нормальной жизни, передает ресурс «Познер Online».

«У меня есть ощущение, что к июлю это будет рассасываться. То есть уже можно будет из России [выезжать] в разные страны», — полагает журналист.

По его словам, на снятие ограничений повлияет массовая вакцинация.

«Если этого не произойдет, прошу не судить меня строго», — сказал телеведущий.

Познер отметил, что возможность свободно передвигаться по миру будет зависеть не только от России, но и от эпидемиологической ситуации в других странах.

«В Англии сейчас, ну, ужас. Какой-то кошмар настоящий. В Германии тоже не здорово. Во Франции тоже не очень хорошо», —охарактеризовал он обстановку в европейских государствах.

Познер неоднократно призывал отрицающих опасность коронавирус людей изменить свою позицию и соблюдать меры предосторожности.

«Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет — это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух», — заявил Познер в октябре 2020 года.

Он также отвечал тем, кто скептически относится к российской вакцине, и говорил, что и сам собирается привиться. Его жена, 65-летняя Надежда Соловьева, перенесла коронавирус в легкой форме.
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Комментарии
Общество , Надежда Соловьева , Владимир Познер , Германия , Великобритания , Франция
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