Детям силовиков решили дать льготы при поступлении в вузы

Преимущественное право зачисления в вузы, которые находятся в ведении МВД России , хотят предоставить детям сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии . Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы

Сегодня у детей полицейских и сотрудников Росгвардии нет преимущественного права зачисления в профильные вузы. При этом такая возможность есть, например, у детей военных, стаж службы которых составляет от 20 лет.

Чтобы устранить сложившуюся несправедливость, авторы законопроекта предлагают и внести поправки в Закон «Об образовании». Документ даст аналогичные возможности детям сотрудников ОВД, бойцов Росгвардии, служащих по контракту. Те же условия коснутся и детей уволенных в запас сотрудников этих ведомств.

Отметим, что речь идёт только о тех вузах, которые находятся в ведении МВД и Росгвардии. При этом стаж службы сотрудников и экс-сотрудников, чьи дети претендуют на приоритетное право зачисления, должен составлять как минимум 20 лет.