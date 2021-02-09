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Москва

Детей силовиков хотят зачислять в профильные вузы в приоритетном порядке 

Парламентская газета и ещё 6 55 минут назад
Детям силовиков решили дать льготы при поступлении в вузы
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
Преимущественное право зачисления в вузы, которые находятся в ведении МВД России, хотят предоставить детям сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы.
Сегодня у детей полицейских и сотрудников Росгвардии нет преимущественного права зачисления в профильные вузы. При этом такая возможность есть, например, у детей военных, стаж службы которых составляет от 20 лет.
Чтобы устранить сложившуюся несправедливость, авторы законопроекта предлагают и внести поправки в Закон «Об образовании». Документ даст аналогичные возможности детям сотрудников ОВД, бойцов Росгвардии, служащих по контракту. Те же условия коснутся и детей уволенных в запас сотрудников этих ведомств.
Отметим, что речь идёт только о тех вузах, которые находятся в ведении МВД и Росгвардии. При этом стаж службы сотрудников и экс-сотрудников, чьи дети претендуют на приоритетное право зачисления, должен составлять как минимум 20 лет.
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Общество , Политика , Законопроекты , Росгвардия , Госдума , МВД
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