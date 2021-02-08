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В новой версии рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции сокращен список возможных к назначению лекарственных средств для лечения коронавируса. Всего в списке теперь пять препаратов.

Из списка, как уточняют в ведомстве, исключен «Азитромицин».

«Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН α», «Умифеновир»», — написано в рекомендациях.

В Минздраве уточнили, что эти препараты противопоказаны беременным женщинам, пишет РИА «Новости».

Особо в министерстве подчеркнули, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции. Кроме того, обновлены рекомендации для медиков по лечению коронавирусных пациентов в зависимости от тяжести течения заболевания.

«Добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек. Определены особенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19», — добавили в пресс-службе Минздрава.