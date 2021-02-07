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Москва

ВОЗ назвала «слухами» предположения о том, что вакцины от COVID-19 могут вызвать бесплодие 

ТАСС и ещё 7 51 минуту назад
ВОЗ опровергла слухи о бесплодии от COVID-вакцин
Фото: Reuters
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как "слухи" предположения о том, что прививка против COVID-19 может вызывать бесплодие. Подобные опасения не соответствуют действительности, заявила в воскресенье в интервью, опубликованном в Twitter, руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

"Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызывать бесплодие, — сказала она. — Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности", — отметила она, добавив, что "не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие".

О'Брайен опровергла также предположения о том, что вакцины от коронавируса могут приводить к изменению ДНК у человека, а содержащиеся в них химические вещества наносить вред здоровью.

"Вакцины, которые у нас имеются, являются безопасными", — заверила она, подчеркнув, что все компоненты вакцин "тщательно тестируются".

"Вакцины действительно состоят из ряда различных элементов, но каждый из них тестируется", — пояснила руководитель департамента ВОЗ. Препараты сначала испытываются на животных, и при этом "осуществляется тестирование на предмет возникновения проблем любого рода". После этого проводятся клинические испытания с участием десятков тысяч людей, и только затем вакцины могут быть применены для иммунизации широких слоев населения. "Безопасность — это наиболее важная часть клинических испытаний. Каждая вакцина проходит оценку безопасности", — констатировала О'Брайен, добавив, что процесс промышленного производства лекарственных препаратов сопровождается контролем с тем, чтобы все ингредиенты были "высочайшего качества и безопасности для применения людьми".

Привитые от COVID заразились британским штаммом в ФРГ
По данным ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 в мире зарегистрирован 105 394 301 случай заражения коронавирусом, умерли 2 302 302 пациента.
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Общество , ВОЗ
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