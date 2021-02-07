ВОЗ опровергла слухи о бесплодии от COVID-вакцин

"Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызывать бесплодие, — сказала она. — Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности", — отметила она, добавив, что "не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие".
"Вакцины, которые у нас имеются, являются безопасными", — заверила она, подчеркнув, что все компоненты вакцин "тщательно тестируются".
"Вакцины действительно состоят из ряда различных элементов, но каждый из них тестируется", — пояснила руководитель департамента ВОЗ. Препараты сначала испытываются на животных, и при этом "осуществляется тестирование на предмет возникновения проблем любого рода". После этого проводятся клинические испытания с участием десятков тысяч людей, и только затем вакцины могут быть применены для иммунизации широких слоев населения. "Безопасность — это наиболее важная часть клинических испытаний. Каждая вакцина проходит оценку безопасности", — констатировала О'Брайен, добавив, что процесс промышленного производства лекарственных препаратов сопровождается контролем с тем, чтобы все ингредиенты были "высочайшего качества и безопасности для применения людьми".