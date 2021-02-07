Ветеран МВД потребовал снести памятник Кругу в Твери

Многих тверичей этот памятник не просто раздражает, а оскорбляет. Тверь — это не город, простите, гопоты, а культурный, образовательный, научный центр. В нём не нужны точки притяжения для шабашей любителей блатных песен. Очень просим принять меры. Городские власти не реагируют, а областные власти поощряют это безобразие, — говорится в письме.

Автор считает, что Круг популяризировал криминал. Он назвал певца «трубадуром бандитов и вымогателей», тем, кто продолжает воспитывать им молодую смену.

Нам всем, действующим сотрудникам, ветеранам правоохранительных органов, живым и погибшим, плюнули в лицо — памятник стоит в шаговой доступности от прокуратуры Тверской области, на соседней улице, — считает ветеран МВД.

О письме журналистам eg.ru стало известно от родной сестры Михаила Круга Ольги Воробьёвой . Она считает, что письмо является частью большой кампании. Воробьёва рассказала, что ранее вандалы повреждали памятник: один раз оторвали гитару, а в другой раз выкрасили скульптуру в разные цвета.

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Сестра Круга подчеркнула, что он не был «трубадуром преступности», а пел о судьбах людей, которые в том числе прошли через тюрьмы. Она выразила надежду, что поклонники творчества певца не допустят демонтажа памятника, который уже 19 лет является достопримечательностью города.

Михаил Владимирович Круг (настоящая фамилия Воробьёв) был автором и исполнителем песен в жанре русский шансон. Его самая известна песня — «Владимирский централ», в которой рассказывается о переживаниях человека, находящегося в колонии. В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года на дом певца было совершено нападение. Артист получил два тяжёлых ранения. Он умер в больнице утром 1 июля в возрасте 40 лет.