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Москва

Актриса «Улицы разбитых фонарей» раскрыла депутатскую зарплату 

Ura.Ru 25 минут назад
Актриса «Улицы разбитых фонарей» раскрыла депутатскую зарплату
Фото: ТАСС
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», актриса Анастасия Мельникова, как депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга зарабатывает 60 тысяч рублей. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион».

«Депутатская зарплата — это только кажется, что она какая-то неземная. Она абсолютно адекватная. У меня 60 тысяч рублей в месяц», — рассказала Мельникова.

При этом, по словам артистки, она активно старается помогать нуждающимся.
Мельникова отметила, что становиться депутатом не планировала. Знакомые попросили ее о помощи, а уже позже ей предложили остаться.

«Я сказала — ничего про это не знаю. Мне ответили — мы вам поможем, останьтесь. Сейчас я отдаю моральные долги стране за то, что она мне дала», — добавила она.

Ранее стало известно, что первая женщина-космонавт и депутат Госдумы Валентина Терешкова получает пенсию размером в 50 тысяч рублей. Кроме того, 83-летняя Терешкова зарабатывает ежемесячно несколько сотен тысяч рублей.
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Общество , Шоу-бизнес , Анастасия Мельникова , Валентина Терешкова , Госдума
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