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Умерла вдова актера Евгения Моргунова 

Вечерняя Москва 22 минуты назад
Умерла вдова актера Евгения Моргунова
Фото: РИА Новости
Вдова актера Евгения Моргунова Наталья скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщила ее внучка Евгения в социальных сетях.
Журналисты узнали, что женщина умерла от инсульта несколько недель назад. Но ее сын, 54-летний Антон Моргунов, скрывает смерть матери, он говорит, что она в больнице. Его соседи рассказали, что мужчина сильно пьет и часто ведет себя неадекватно, сообщили в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Коллеги Евгения Моргунова вспоминают, что знаменитый артист тоже любил выпить, часто устраивал застолья, собираясь за столом со звездами отечественного кино. Он скончался в 1999 году от инсульта. По слухам, актер не смог пережить гибель в автокатастрофе младшего сына Николая, наследнику артиста было всего 25 лет.
Наталью Моргунову кремировали, ее прах захоронили на Кунцевском кладбище рядом с мужем и сыном.
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Общество , Евгений Моргунов , Наталья Моргунова , НТВ
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