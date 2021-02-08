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Россия и Белоруссия возобновляют железнодорожное сообщение 

ТАСС и ещё 2 27 минут назад
Россия и Белоруссия возобновляют железнодорожное сообщение
Фото: РИА Новости
Поезд номер 1/2 Москва — Минск формирования Белорусской железной дороги в понедельник, 8 февраля, отправится в первый рейс из Минска после длительного перерыва, сообщили в РЖД.
Из Москвы он отправится в обратном направлении во вторник, 9 февраля, далее он будет курсировать через день.
Согласно графику, из Минска поезд будет выходить в 22:10 (совпадает с московским) и прибывать на Белорусский вокзал Москвы в 08:13 следующего дня. В обратный рейс из Москвы он будет отправляться в 22:13 и прибывать в Минск на следующий день в 07:26. По пути следования по территории РФ поезд для посадки и высадки пассажиров будет делать остановки в Смоленске и Вязьме.
Планируется, что с 9 февраля в Минске остановку для посадки и высадки пассажиров будет делать поезд номер 30/29 "Янтарь" Калининград — Москва формирования Федеральной пассажирской компании (дочернее общество РЖД) с возможностью проезда в нем граждан РФ и Белоруссии на участке Москва — Минск — Москва. Поезд курсирует ежедневно, в настоящее время по территории республики он следует транзитом.
О возобновлении движения других международных пассажирских поездов между Россией и Белоруссией будет объявлено дополнительно, отметили в РЖД.
Правила въезда на фоне пандемии
Коллегия Евразийской экономической комиссии ранее приняла методические рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции в поездах дальнего следования. Лица, прибывающие в страны ЕАЭС, должны иметь отрицательный тест на COVID-19, выданный за три дня до пересечения границы, за исключением детей до пяти лет. Если у пассажира, имеющего справку об отрицательном тесте, на момент прибытия к границе будет зафиксирована повышенная температура, он помещается на изоляцию в инфекционный стационар.
При этом пассажиры, которые не будут иметь справок об отсутствии COVID-19 при въезде на территорию страны, должны быть изолированы в карантинном стационаре на срок до двух суток для проведения тестирования. После получения результатов лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с отрицательным результатом изолируются на дому в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в специально определенных для этого помещениях, следует из рекомендаций.
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Комментарии
Общество , Федеральная пассажирская компания , РЖД , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС , Вязьма , Минск , Москва , Смоленск , Смоленская Область
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