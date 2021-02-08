Россия и Белоруссия возобновляют железнодорожное сообщение 

Поезд номер 1/2 Москва Минск формирования Белорусской железной дороги в понедельник, 8 февраля, отправится в первый рейс из Минска после длительного перерыва, сообщили в РЖД.

Из Москвы он отправится в обратном направлении во вторник, 9 февраля, далее он будет курсировать через день.

Вязьме. Согласно графику, из Минска поезд будет выходить в 22:10 (совпадает с московским) и прибывать на Белорусский вокзал Москвы в 08:13 следующего дня. В обратный рейс из Москвы он будет отправляться в 22:13 и прибывать в Минск на следующий день в 07:26. По пути следования по территории РФ поезд для посадки и высадки пассажиров будет делать остановки в Смоленске

Планируется, что с 9 февраля в Минске остановку для посадки и высадки пассажиров будет делать поезд номер 30/29 "Янтарь" Калининград — Москва формирования Федеральной пассажирской компании дочернее общество РЖД ) с возможностью проезда в нем граждан РФ и Белоруссии на участке Москва — Минск — Москва. Поезд курсирует ежедневно, в настоящее время по территории республики он следует транзитом.

О возобновлении движения других международных пассажирских поездов между Россией и Белоруссией будет объявлено дополнительно, отметили в РЖД.

Правила въезда на фоне пандемии

Коллегия Евразийской экономической комиссии ранее приняла методические рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции в поездах дальнего следования. Лица, прибывающие в страны ЕАЭС , должны иметь отрицательный тест на COVID-19, выданный за три дня до пересечения границы, за исключением детей до пяти лет. Если у пассажира, имеющего справку об отрицательном тесте, на момент прибытия к границе будет зафиксирована повышенная температура, он помещается на изоляцию в инфекционный стационар.

При этом пассажиры, которые не будут иметь справок об отсутствии COVID-19 при въезде на территорию страны, должны быть изолированы в карантинном стационаре на срок до двух суток для проведения тестирования. После получения результатов лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с отрицательным результатом изолируются на дому в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в специально определенных для этого помещениях, следует из рекомендаций.