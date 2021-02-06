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Москва

Россиянин нашел в буханке хлеба обручальное кольцо 

Мир24 1 час назад
Россиянин нашел в буханке хлеба обручальное кольцо
Фото: «Мир24» / Алан Кациев
В башкирском городе Давлеканово мужчина нашел в хлебе обручальное кольцо. О необычной находке сообщила местная газета «Асылыкуль».
Мужчина по имени Николай обнаружил украшение во время ужина, когда начал резать хлеб. Николаю удалось найти поставщика хлебобулочного изделия.
Владелицей украшения оказалась работница пекарни. Женщина сняла кольцо перед началом смены, но украшение случайно оказалось в тесте.
Ранее мы рассказывали о том, что американке спустя 47 лет вернули потерянное кольцо. Женщина потеряла украшение в супермаркете в США в 1973 году, однако кольцо нашлось спустя годы в финском лесу.
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Общество , Башкортостан , Давлеканово , США
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