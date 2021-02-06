Россиянин нашел в буханке хлеба обручальное кольцо 

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В башкирском городе Давлеканово мужчина нашел в хлебе обручальное кольцо. О необычной находке сообщила местная газета «Асылыкуль»

Мужчина по имени Николай обнаружил украшение во время ужина, когда начал резать хлеб. Николаю удалось найти поставщика хлебобулочного изделия.

Владелицей украшения оказалась работница пекарни. Женщина сняла кольцо перед началом смены, но украшение случайно оказалось в тесте.