Зарядка оказалась способом спасения от стресса

Спастись от стресса поможет физическая активность, движение, прогулка и работа. Об этом сообщил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Избавиться от негатива помогает обычная зарядка, которую человек должен делать независимо от того, какая погода стоит за окном.

Депутат убеждён, что холода скоро пройдут, а положительные мысли и позитивные ожидания помогут спастись от хандры и апатии.

Последняя озлобленная атака зимы пройдет достаточно быстро. И вот эта оптимистическая нота должна вам придавать силы и быть той точкой опоры, которая не позволит свалиться в хандру и апатию, — констатировал Онищенко в интервью KP.RU.

Как писал NEWS.ru, кратковременный стресс стимулирует и мобилизует все защитные силы организма, приводя его в состояние повышенной боевой готовности. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.

Стресс всегда связан с усиленной выработкой надпочечниками кортизола и адреналина, которые жизненно важны для правильной работы организма, однако их переизбыток грозит серьёзными последствиями.