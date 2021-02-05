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Москва

Российскую актрису не пустили на Украину 

Елена Прошина 1 час назад
Российскую актрису не пустили на Украину
Фото: РИА Новости
Российской актрисе запрещен въезд на Украину из-за посещения Крыма. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы республики.
По данным ведомства, актриса ранее незаконно посетила «оккупированный» Крым, где снималась в сериале «Непотопляемая». 5 февраля она прилетела в Киев из Стамбула и была остановлена пограничниками.

«За нарушение украинского законодательства россиянку привлекли к административной ответственности, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на три года», — говорится в сообщении.

Лицо артистки на видеозаписи, которую опубликовало ведомство, размыто, а ее имя не сообщается. При этом главную роль в «Непотопляемой» исполнила Глафира Тарханова.
Сама актриса запрет на посещение Украины пока никак не прокомментировала.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российский певец Филипп Киркоров заявил, что его предал президент Украины Владимир Зеленский. Певец прокомментировал свое попадание в список персон, которым был запрещен визит в Украину в 2014 году. Он отметил, что надеялся на помощь своего закадычного друга Владимира Зеленского, после того, как тот стал главой государства. Но политик, по его словам, остался равнодушен к проблеме.
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