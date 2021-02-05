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Испытания «Спутника V» на детях могут начаться в июне 

Газета.Ru и ещё 3 42 минуты назад
«Спутник V» начнут испытывать на детях
Фото: Reuters
Испытания российской вакцины «Спутник V» на детях, вероятно, начнутся в июне. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА «Новости».

«Если будет все хорошо, то я надеюсь, что с июня месяца этого года мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении», — сказал Гинцбург.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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Общество , Александр Гинцбург , Еврокомиссия , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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