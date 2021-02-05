Умерший актер Альшанский вводил себе стволовые клетки 

Актер Виталий Альшанский , умерший 2 февраля в возрасте 52 лет, вводил себе в позвоночник стволовые клетки. Об этом рассказал его друг музыкант Дмитрий Дунаев

«Он хотел быть вечно молодым, он хотел прекрасно выглядеть», — сообщил он РЕН ТВ.

По словам Дунаева, в день, когда Альшанского обнаружили мертвым, они вместе собирались поехать в храм на исповедь и причастие.

Крестная мать Альшанского Элеонора Шашкова рассказала «360» , что в телефоне умершего артиста нашли адресованное ей неотправленное смс-сообщение.

«Он еще мне SMS успел написать, но не отправил. Потом мне ее почитали, я со смартфонами не в дружбе. Самые ласковые слова [написал]. Как прощался со мной», — отметила Шашкова.

Как писал «Рамблер», актер Виталий Альшанский скончался на 53-м году жизни. Альшанского нашли мертвым в собственной квартире в Москве вечером 4 февраля. Он не отвечал на звонки и не открывал дверь, которую в итоге пришлось взломать. Актер снимался в сериалах «Диверсант», «Кухня», «Бригада», «Идеальная пара», «Игра на выбывание», «Полицейский с Рублевки», «Майор Гром» и др.