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Невзоров ответил на обвинение в реабилитации нацизма 

Lenta.ru 39 минут назад
Невзоров ответил на обвинение в реабилитации нацизма
Фото: ТАСС
Телеведущий и журналист Александр Невзоров ответил на обвинение в реабилитации нацизма из-за своих слов о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской. Обращение Российского военно-исторического общества (РВИО) в Генпрокуратуру он прокомментировал в Instagram.
Невзоров отметил, что «РВИО накатало донос на высшем уровне» из отсутствия у него «бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды», к которым, по его мнению, относится и биография Космодемьянской.

«Наконец-то добрались и до меня. Я уже заждался. Режим решил не мелочиться, сразу начал с того, кого считает символом вольнодумства и дерзости. Несомненно, это честь для меня», — сообщил журналист в ролике.

По его словам, действия РВИО — «прекрасная иллюстрация того, что свою идеологию они могут только навязывать: силой, статьями и запугиванием». «Я ни каяться, ни извиняться не буду», — добавил он.
Невзоров уточнил, что ему интересно понаблюдать, получится ли у РВИО сделать мифы сталинской пропаганды обязательными к «бездумному почитанию и в XXI веке». Он сравнил деятельность общества с нервно-паралитическим веществом «Новичок». «Этот яд будет позабористей», — заключил ведущий.
Об обращения РВИО в Генпрокуратуру из-за слов Невзорова стало известно в ночь на 5 февраля. Журналиста заподозрили в реабилитации нацизма из-за слов в связи с выходом нового фильма «Зоя». Так, Невзоров назвал Космодемьянскую «фанатиком, исполняющим преступный приказ», подчеркнув, что в ее действиях «не было никакой заслуги».
Зоя Космодемьянская была членом диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта. В 18 лет ее схватили во время выполнения боевого задания. После допросов и жестоких пыток девушку повесили. Космодемьянская посмертно стала Героем Советского Союза во время войны — первой женщиной, получившей такое звание.
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Общество , Зоя Космодемьянская , Александр Невзоров , Генпрокуратура РФ , Российское военно-историческое общество
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