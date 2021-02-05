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Минздрав: эпидемия коронавируса в России отступает 

ИА Regnum 27 минут назад
Минздрав: эпидемия коронавируса в России замедлилась
Фото: РИА Новости
Распространение коронавируса в России замедляется в последние недели. Об этом заявил 5 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы видим, что коронавирусная инфекция отступает. Число пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось более чем на 30%», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Глава Минздрава уточнил, что на сегодняшний день под медицинским наблюдением находится около 800 тысяч пациентов с коронавирусом.
Согласно последним данным оперативного штаба, всего в России выявлено уже более 3,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, в том числе 16 688 слчаев — за последние сутки. Скончались 75 732 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны свыше 3,4 миллиона человек.
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Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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